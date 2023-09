Stiri pe aceeasi tema

- Inter o va infrunta in aceasta seara pe Fiorentina, in cel mai tare meci al zilei in Serie A. Duelul va incepe la ora 19:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 2, OrangeSport 3 și DigiSport 3. ...

- Politehnica Iași taie in carne vie dupa startul modest de sezon. Moldovenii vor pune opt jucatori pe lista de transferari inaintea meciului cu FCSB. FCSB - Poli Iași se joaca duminica, 20 august, de la 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport. PrimaSport și DigiSport. Antrenorul Leo…

- Inainte de meciul dintre Poli Iași și Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul juveților, a fost zarit deplasandu-se cu bicicleta și intrebat la conferința de presa despre acest aspect. Cu 8 puncte adunate in primele 4 etape, oltenii se pregatesc de un duel cu nou-promovata…

- Vicecampioana Angliei, Arsenal, o va infrunta astazi, de la ora 14:30, pe Nottingham Forest, intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Premier League. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. ...

- PSG, campioana din Ligue 1, incep azi noul sezon. Cu un nou antrenor, Luis Enrique, și cu multe probleme de lot. PSG – Lorient se joaca de la 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. ...

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a susținut azi o conferința de presa, inainte de meciul cu Sepsi, din etapa a 3-a din Liga 1. Dinamo – Sepsi se joaca luni, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. In timpul conferinței, tehnicianul care…

- Meciul dintre Hamrun Spartans și Maccabi Haifa, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, a fost intrerupt in minutul 55, la scorul de 2-0 pentru israelieni, din cauza unor incidente din tribuna. Farul - Sheriff, in turul I preliminar al Ligii Campionilor, se joaca miercuri, de la 20:30,…

- Echipele Farul Constanta si Sepsi Sfantu Gheorghe se vor infrunta, de la ora 20.00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti, pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa Romaniei.Primul meci din noul sezon fotbalistic va fi transmis in direct de DigiSport, OrangeSport, PrimaSport, dar poate fi urmarit…