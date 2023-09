ESA a salutat revenirea Marii Britanii ca membru cu drepturi depline în programul spaţial european Copernicus Marea Britanie a anuntat joi ca se va alatura atat programului Copernicus, cat si programului de cercetare stiintifica Horizon al Uniunii Europene, punand capat unei impas de doi ani dupa Brexit, privind finantarea. Copernicus este un set de sase familii de sateliti Sentinel, concepute pentru a citi ”semnele vitale” ale planetei, inclusiv dioxidul de carbon. Planurile pentru alte sase misiuni Sentinel Expansion, incepand din 2026, au ramas in suspans din cauza unui deficit de finantare de 721 de milioane de euro, care decurge in principal din iesirea Marii Britanii din UE. Intr-un interviu acordat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

