- Erupția violenta a vulcanului din Hawaii nu i-a speriat atat de tare pe cațiva localnici care nu și-au parasit casele. Ei spun ca nu este atat de grav pe cat arata presa și ca, oricum, atunci cand iți faci casa intr-o zona vulcanica este un risc pe care ți-l asumi.

- Mai multe case situate pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii au suferit pagube, sambata, dupa intetirea activitatii vulcanului Kilauea. Lava a ajuns in zonele rezidentiale, iar aproape 2.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, au anuntat autoritatile, citate de Reuters. Dupa ce…

- Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi . Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați. Vezi galeria foto + 2 + 2 Seismul s-a produs la doar 5 kilometri adancime, la ora locala…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE. Foto: (c) Terray Sylvester / REUTERS Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32,…

- Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m., a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS).Circa 10.000 de persoane au primit ordin de…