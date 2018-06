Erupţia vulcanului Fuego din Guatemala: Autorităţile decretează starea de calamitate în trei departamente Guvernul din Guatemala a decis luni sa decreteze starea de calamitate nationala in departamentele Escuintla, Chimaltenango si Sacatepequez din apropierea vulcanului Fuego, in urma eruptiei de duminica a colosului, care a provocat moartea a cel putin 25 de persoane, relateaza luni EFE. Potrivit decretului emis de Consiliul Ministrilor, ce urmeaza sa fie aprobat de Parlament (Congres), masura a fost emisa deoarece eruptia a provocat "pierderi omenesti, a afectat infrastructura si serviciile esentiale si pentru a evita consecinte mai grave si a permite ca in locurile afectate sa fie intreprinse actiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat luni solidaritatea fata de familiile celor care au murit sau au fost raniti de eruptia vulcanului Fuego din Guatemala, relateaza EFE. ONU si-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a sprijini guvernul presedintelui Jimmy Morales si societatea guatemaleza…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte 20 ranite duminica in Guatemala de eruptia vulcanului Fuego care a aruncat lava si cenusa asupra unei zone extinse, a anuntat Protectia civila citata luni de AFP si EFE. Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit…

