Erupţia din Islanda se extinde cu o nouă falie vulcanică, a treia O a treia fisura vulcanica s-a produs in noaptea de marti spre miercuri la locul eruptiei in desfasurare de aproape trei saptamani, la o distanta de circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, a anuntat biroul islandez de meteorologie, relateaza AFP. Eruptia, ale carei imagini au facut inconjurul lumii, a inceput la data de 19 martie printr-o prima falie prin care lava continua sa iasa la suprafata in mica vale Geldingadalir, situata langa Muntele Fagradalsfjall, in extremitatea de sud-vest a Islandei. Luni, o noua falie formata din doua fisuri vulcanice s-a format la aproximativ 700… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Erupția vulcanica, care se desfașoara de mai bine de doua saptamâni în Islanda, la aproximativ 40 de kilometri de Reykjavik, s-a extins luni, cu o noua erupție care arunca un șuvoi îngust de lava la câteva sute de metri în jos, spre o vale din apropiere, potrivit AFP.Noua…

- Mii de islandezi au vizitat muntele Fagradalsfjall, al carui vulcan a erupt vineri, la circa 40 de kilometri de capitala Reykjavik. Erupția a avut loc dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc in ultimele saptamani in apropierea capitalei Islandei.

- Mii de vizitatori curioși s-au adunat in weekend in jurul craterului unui vulcan din Islanda, aflat in plin proces de erupție. Oamenii au vrut sa admire imaginile spectaculoase cu lava roșie, iar cei mai curajoși dintre ei au fript carnați și bezele peste jaratic, scrie RTE.ie. Vulcanul a intrat vineri…

- Mii de oameni au fost ingroziți de erupția violenta a vulcanului care s-a trezit la viața dupa opt secole. Ultima erupție a vulcanului situat la aproximativ 40 de kilometru de capitala islandeza Reykjavik a fost in anul 1240. Erupția vine dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc in ultimele saptamani…

- Dupa zeci de mii de mici cutremure înregistrate în ultimele saptamâni în Islanda, un vulcan a erupt în apropierea capitalei Reykjavik, aruncând lava la înalțime în noaptea de vineri spre sâmbata, potrivit Reuters. Erupția are loc în…

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP. "O eruptie vulcanica a inceput la Fagradalsfjall.…

- Vulcanologii islandezi, in alerta de saptamana trecuta, incearca sa descifreze misterele din spatele unei activitati seismice neobisnuite din apropiere de Reykjavik, in regiunea unei peninsule vulcanice in stare latenta de aproape opt secole, relateaza miercuri AFP. Forma sa conica, usor…

- O mica eruptie de lava pare sa fie in pregatire in sud-vestul Islandei, la aproximativ treizeci de kilometri de capitala Reykjavik, au anuntat miercuri autoritatile islandeze care insa nu se asteapta la consecinte majore pentru rezidenti si traficul aerian, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. Miscari…