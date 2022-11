„Eroul din prima linie”, medicul Virgil Musta, cercetat de DNA pentru testele Covid din pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe medicul Virgil Musta, șef secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.Victor Babeș Timișoara, pentru infracțiunea de instigare la abuz in serviciu. Alaturi de acesta au mai fost trimiși in judecata managerul unitații medicale, un asistent…

- Procurorii DIICOT au clasat dosarul in care Doina Pana a reclamat ca a fost otravita, dupa ce expertizele efectuate de catre INML au stabilit ea nu a fost intoxicata cu mercur, ci posibil doar „expusa” la mercur cu valori reduse, in urma ingerarii unor alimente. „Nu i-a fost pusa viata in primejdie”,…