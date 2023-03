Stiri pe aceeasi tema

- Paul Rusesabagina, portretizat ca un erou in filmul „Hotel Rwanda” si care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani de detentie pentru acuzatii de terorism, va fi eliberat sambata dupa comutarea pedepsei, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului Rwandei, Yolande Makolo.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca simte ca agresiunea rusa se apropie de punctul in care poate ceda. El a multumit Danemarcei pentru deciizia de infiintare a unui fond de sprijin pentru Ucraina de un miliard de dolari, anunța Rador.“Astazi a fost o zi internationala…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a audiat argumentele intr-un dosar care ar putea duce la slabirea protectiei legale de care se bucura in prezent platformele sociale. Judecatorii audiaza un apel depus de familia unei studente americane care a decedat in timpul atacurilor teroriste din 2015 de la Paris,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a purtat discuții cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și cu ministrul de externe Sameh Shoukry luni (30 ianuarie) in timpul unei vizite de trei zile in Orientul Mijlociu, care are loc in timpul unei izbucniri a violenței dintre Israel și palestinienii…

Un tribunal din Venezuela l-a eliberat sambata din inchisoare pe fostul ministru de Interne, Miguel Rodriguez Torres, la sfarșitul unei detenții de aproape cinci ani, informeaza Rador.

- ”Odata ce limita este atinsa, Trezoreria va trebui sa inceapa sa ia anumite masuri extraordinare pentru a preveni ca Statele Unite sa nu isi indeplineasca obligatiile”, a spus Yellen intr-o scrisoare adresata noului presedinte republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, si altor lideri ai…

Oficiali din sudul Nigeriei au comunicat ca sase persoane au fost salvate, dupa ce au fost rapite dintr-o gara din statul Edo, sambata seara, transmite Rador.

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andri Ermak, a avut joi o conversație la telefon cu Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate naționala al Statelor Unite, transmite cancelaria prezidentiala ucraineana, informeaza Rador.