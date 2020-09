Eroul care a inspirat filmul "Hotel Rwanda", Paul Rusesabagina, a fost arestat pentru terorism

Stiri pe aceeasi tema

- Politia ruandeza a anuntat luni ca l-a arestat pe Paul Rusesabagina, a carui poveste de viata a stat la baza filmului "Hotel Rwanda", si l-a acuzat pe acest critic indelungat al presedintelui Paul Kagame de comiterea unor acte de terorism, informeaza AFP.

