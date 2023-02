Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 6/7.02.2023, in jurul orei 01:30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Jebel, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in localitatea Liebling, din județul Timiș, au observat ca la o casa din localitate a izbucnit un incendiu. Polițiștii au solicitat de urgența intervenția structurilor…

- Ministerul Afacerilor Interne a distribuit, luni seara, pe pagina de Facebook, marturiile a doi dintre politistii implicati in cazul femeii sechestrate in portbagajul masinii. Operatorul 112 povesteste ca a auzit cele mai ravasitoare cuvinte: “Mi-e frica ca o sa ma omoare” si “A dat foc la masina”.…

- Un autoturism inmatriculat in Ucraina a fost bimplicat in aceasta dimineata intr un grav accident rutier in judetul Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, in dimineata zilei de 04 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Isaccea au fost sesizati, prin apel 112, despre producerea unui accident rutier…

- Miercuri, 30 noiembrie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat o femeie de 38 de ani, din comuna Poiana Vadului, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Poiana Vadului, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatoarea auto, cercetarile…

- Preotul Calistrat Chifan de la Vladiceni, judetul Iasi, este acuzat de doua femei ca le-a batut in curtea bisericii, fiind depusa si o reclamatie la Politie. Femeile s-au prezentat la spital, insa au fost recalcitrante cu medicii. ”Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre…