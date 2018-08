Stiri pe aceeasi tema

- Depresiunea subtropicala 5 s-a format in mijlocul Oceanului Atlantic si va evolua in furtuna subtropicala in a doua parte a zilei de miercuri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.Sistemul se afla la circa 1.630 de kilometri vest de Insulele…

- O furtuna de doar cateva minute a blocat azi (28 iunie) dupa-amiaza drumul județean dinspre Tufoasa spre Pașunea Mare. Imaginile au fost publicate pe Facebook de catre primarul comunei Calinesti-Oas, Dinu Burtoc. „Tufoasa spre Pașune Mare, o furtuna de cateva minute a blocat drumul județean!”, spune…

- Unii proprietari de pensiuni sau cabane turistice din Cugir, nu au fost ocoliți de furia apelor dezlanțuite in urma ploilor torențiale cazute in munții din apropiere. O ploaie torențiala ce s-a abatut vineri, in zona Arieșul – Prislop – Șurianu (peste 60 litri pe metru patrat), a ridicat debitul Raului…

- Ploaia torentiala de vineri dupa-amiaza a umflat mai multe parauri, iar apele au ajuns, involburate, si pe drumuri judetene. S-a intamplat la Ighiu si Bucerdea Vinoasa, unde imaginile surprinse de cititori Alba24 arata efectele devastatoare ale naturii. Reamintim ca judetul Alba s-a aflat sub Cod Portocaliu…

- Furtuna de praf de pe Marte a devenit un fenomen global din cauza extinderii sale. Desi roverul Curiosity se afla pe cealalta parte a planetei fata de Opportunity, furtuna si-a dublat marimea in perioada weekend-ului.

- Alberto este prima furtuna din acest sezon, atinge uscatul in Florida. Furtuna a atins coasta la Laguna Beach, cu rafale de vant de pana la 72 de kilometri pe ora, potrivit meteorologilor americani.Mii de persoane au fost evacuate de pe coasta la Golful Mexic.Alberto a scazut…

- Mii de locuitori din statul american Florida si-au evacuat locuintele duminica de teama furtunii subtropicale Alberto care se indreapta spre nord prin Golful Mexic si ar putea aduce inundatii periculoase in statele de pe coasta sudica, potrivit prognozelor, informeaza Reuters, preia Agerpres.La…