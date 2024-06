Stiri pe aceeasi tema

- ACS Burduca a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Campionatului U19 Județean, demonstrand o performanța remarcabila prin faptul ca nu a primit niciun gol in drumul sau catre aceasta etapa. Echipa a obținut o victorie importanta ieri, invingand campioana naționala Speed Academy Pitești…

- Juniorii de la ACS Burduca se simt excelent in Campionatul Județean U19 – faza naționala! Aceștia și-au aratat din nou superioritatea și au invins in Etapa a 2-a a Turului I Eliminatoriu pe LPS Mircea Eliade București. In disputa cu formația din Capitala, de pe teren propriu, dambovițenii s-au impus…

- Sezon de excepție pentru dambovițeanul Valentin Mihaila! Fotbalistul originar din Finta a reușit sa promoveze cu Parma in Serie A, sa devina campion in Serie B, iar cu echipa naționala a Romaniei sa se califice la turneul final al Campionatului European. Parma, formația la care activeaza aripa stanga,…

- Urban Titu s-a distanțat la trei puncte fața de Roberto Ziduri, principala sa urmaritoare in actuala ediție a Ligii a IV a. Intr-un meci disputat pe terenul celor din Titu, echipa gazda a surclasat ocupanta poziției secunde cu un neverosimil 6-1. Liga a IV a. Etapa a 25 a. Rezultate tehnice Sageata…

- De mai bine de 34 de ani, toți cei care s-au aflat la guvernare pur si simplu i-au ignorat pe romanii din satele tarii. Accesul al sistemul național de sanatate a devenit din ce in ce mai deficitar, iar mulți dintre bunicii care traiesc in satele Romaniei ajung cu greu in cabinetul unui medic. Spitalele…

- Un nou drum județean, aflat in zona de munte a Clujului, intra in reparații. Astfel, vor fi executate o serie de lucrari de intreținere pe drumul județean DJ 103H Bologa – Sacuieu – Scrind Frasinet.Lucrarile vizeaza un sector cu lungime de aproape 7 kilometri cuprins intre pozițiile kilometrice…

- Premergator Zilei Poliției Romane, in suita manifestarilor organizate, astazi, 22 martie, a fost organizata etapa finala a Campionatului de minifotbal de sala. Echipa Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița s-a clasat pe primul loc, urmata de echipa Poliției Orașului Gaești pe locul doi, iar locul…

- Echipa de handbal juniori I a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, care a repurtat victorii pe linie in acest sezon, a inceput cu dreptul și faza a doua a Campionatului Național. In primul meci din Grupa Valoare 1, formația pregatita de Vasile Boca a dispus clar, pe teren propriu, de formația ...