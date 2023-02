Stiri pe aceeasi tema

- Camera de hotel in care Lionel Messi a stat la Cupa Mondiala din Qatar va fi transformata intr-un mini muzeu de Universitatea din aceasta țara. Ea nu va mai putea fi rezervata, deoarece camera B201 va fi un mini-muzeu ce va putea fi vizitat. “Camera jucatorului naționalei Argentinei Lionel Messi va…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Kylian Mbappe a ramas jucatorul cel mai bine cotat din fotbalul mondial pentru al cincilea an consecutiv. Ultimul update facut de Transfermarkt l-a gasit pe starul lui PSG cu o cota de piata de 180 de milioane de euro. Pe locul doi in aceasta ierarhie este Erling Haaland, care este cotat la 170 de milioane…

- Erling Haaland a avut o reacție memorabila dupa moartea lui Pele. Starul lui Manchester City a transmis un mesaj, pe rețelele sociale, prin care a anunțat ce fotbalist uriaș a fost brazilianul. Pele a murit la 82 de ani, dupa o lunga suferința cauzata de cancerul de colon. Singurul fotbalist care a…

- Kylian Mbappe a devenit cel mai valoros jucator din lume. Starul francez l-a detronat pe „cyborg-ul” Erling Haaland, la final anului 2022. Mbappe a facut furori la Campionatul Mondial din Qatar, iar cota lui de piața a „explodat”. Mbappe a fost cel mai bun marcator de la Cupa Mondiala, cu 8 goluri,…

- Kylian Mbappe, golgheterul in varsta de 24 de ani, a ratat șansa de a deveni pentru a doua oara campion mondial, dupa ce Franța a fost invinsa de Argentina in finala turneului din Qatar. In ciuda dezamagirii traite la Campionatul Mondial, unde a fost golgheterul competiției cu 8 reușite, nu toate lucrurile…

- Erling Haaland a revenit in forta pentru Manchester City, marcand dupa doar 9 minute in partida cu Liverpool. Starul norvegian isi continua forma de vis, chiar daca nu a fost prezent la Campionatul Mondial care s-a incheiat recent. Erling Haaland a deschis scorul in partida din Cupa Ligii Angliei. Manchester…