Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a surclasat Urawa Red Diamonds, invingand cu 3-0, marți, pe stadionul King Abdullah Sports City (Arabia Saudita) in semifinala Cupei Mondiale a Cluburilor la fotbal. Englezii s-au calificat in finala, unde va intalni echipa braziliana Flu

- Campioana Europei, Manchester City, a invins, marti seara, la Jeddah, scor 3-0, formatia Urawa Red Diamonds, castigatoarea Ligii Campionilor Asiei, si s-a calificat in finala Cupei Mondiale a Cluburilor.Golurile au fost marcate de Hoibraten (45+1 - autogol), Kovacic (52) si Silva (59), potrivit news.ro.…

- Mijlocasul belgian Kevin de Bruyne, de la Manchester City, a revenit de luni la antrenamente dupa o absenta de peste patru luni din cauza unei accidentari la coapsa, transmite EFE.Belgianul s-a accidentat in Supercupa Angliei, de la inceputul lunii august, si abia de la inceputul acestei saptamani…

- Jhon Arias și John Kennedy au marcat in repriza a doua pentru a oferi echipei braziliene Fluminense o victorie muncita cu 2-0 in fața egiptenilor de la Al-Ahly, in semifinala Cupei Mondiale a Cluburilor, luni, la King Abdullah Sports City din Jeddah.

- Cupa Mondiala a Cluburilor, competitie revizuita de FIFA, planificata pentru 2025 si care va avea 32 de echipe, se va disputa intre 15 iunie si 13 iulie, in timp ce noua Cupa Intercontinentala va avea loc anual incepand de anul viitor, a anuntat duminica Gianni Infantino, seful forului mondial.FIFA…

- Finalul lui 2023 e rezervat Cupei Mondiale a Cluburilor, o lupta a orgoliilor care va fi organizata in Arabia Saudita, la Jeddah, și in care Pep Guardiola va incerca sa obțina trofeul care sa-l duca peste Carlo Ancelotti in istoria competiției. Manchester City e marea favorita, dar Fluminense, caștigatoarea…

- Cupa Mondiala a Cluburilor va avea loc intre 12 și 22 decembrie in orașul Jeddah, Arabia Saudita. Fluminense din Brazilia și Manchester City din Anglia sunt principalele favorite care vor incerca sa ia locul lui Real Madrid pentru titlul de cea mai buna echipa din lume.Cupa Mondiala a Cluburilor…

- Lionel Messi este sportivul cu cel mai mare potențial comercial din intreaga lume, potrivit sportspromedia.com. Surprinzator, avand in vedere alegerea șocanta a clubului Inter Miami, și implicit cota sa modesta de piața, de 35 de milioane de euro. Relevant insa, daca privim alegerea lui din unghiul…