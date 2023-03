Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala este la picioarele lui Erling Haaland dupa „manita” din Manchester City – RB Leipzig 7-0! Atacantul celor de la Manchester City a reușit sa marcheze nu mai puțin de cinci goluri in meciul cu RB Leipzig, din returul optimilor Champions League. In partida tur, cele doua echipe au…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Erling Haaland a avut prima reactie dupa „manita” reusita in Manchester City – Leipzig, scor 7-0, in returul optimilor de finala ale UEFA Champions League. Erling Haaland a inscris cinci goluri (22, 24, 45+2, 54, 57) si a spulberat mai multe recorduri. Pentru trupa lui Guardiola mai marcat si Gundogan…

- Manchester City s-a calificat ”en fanfare” in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a spulberat formatia germana RB Leipzig cu scorul de 7-0 (3-0), marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor, intr-un meci in care atacantul norvegian Erling Haaland a marcat cinci…

- Erling Haaland (22 de ani) a inscris CINCI goluri in meciul dintre Manchester City și RB Leipzig, returul optimilor Champions League, și se lauda cu cateva statistici uluitoare. Haaland a inceput meciul din aceasta seara cu 28 de goluri inscrise in 24 de meciuri in cea mai importanta competiție intercluburi.…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…

- Real Madrid i-a predat o lectie de fotbal lui Liverpool, in partida tur din optimile UEFA Champions League, si au stabilit un record impresionant. „Galacticii” au marcat cinci goluri in doar 70 de minute pe Anfield, si au revenit fantastic, dupa ce au fost condusi cu 2-0 inca din 14, dupa reusitele…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…