Stiri pe aceeasi tema

- Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, a vorbit despre eșecul greu de digerat suferit de „diavoli” in fața lui Liverpool, istoricul 0-7 de pe „Anfield Road”, scor fara precedent in istoricul meciurilor directe. Data de 5 martie 2023 e una pe care suporterii lui Manchester United n-o vor uita…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, pe teren propriu, formatia Manchester United, scor 7-0, intr-un meci din etapa a 26-a a Premier League, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa Manchester City a invins duminica, pe teren propriu, formatia Aston Villa, scor 3-1, intr-un meci din etapa a 23-a din Premier League. In aceeasi etapa, Manchester United a invins in deplasare, scor 2-0, echipa Leeds United. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mijlocasul danez al echipei Manchester United, Christian Eriksen, accidentat la glezna, ar urma sa fie absent pana la sfarsitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai, a anuntat clubul englez. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa FC Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in turul al patrulea (saisprezecimi de finala) al Cupei Angliei la fotbal, fiind invinsa la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, de formatia Brighton, intr-o partida disputata duminica, potrivit Agerrpes. Fii la curent cu cele mai…

- Cluburile din prima liga engleza Manchester United, Tottenham Hotspur sau Liverpool FC sunt vizate de Qatar Sports Investments in vederea unei potențiale achiziții, a relatat luni Bloomberg News, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0, anunța news.ro.…

- Echipa engleza Brentford a invins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Liverpool, in primul meci al etapei a 19-a din Premier League. Ambele echipe au avut cate un gol anulat de VAR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…