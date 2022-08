Ericsson a promis ca se va apara cu fermitate de acțiunile legale intreprinse in SUA din cauza comportamentului greșit auto-raportat in jurul afacerii sale in Irak, care ar putea implica plați catre grupuri teroriste. Un proces a fost intentat pe 4 august de un grup care includea ostatici și rude ale unor persoane care au fost ranite sau au murit in timp ce lucrau pentru SUA in Irak, Afganistan și Siria din 2005 pana in 2021, scrie Mobile World. Ericsson este acuzat ca platește in mod regulat bani de protecție gruparilor teroriste din Irak, procesul exploatand legislația americana anti-terorism…