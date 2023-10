Erdogan s-a îmbolnăvit pentru a doua oară în acest an. Liderul turc va rata un important summit din Spania Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a anulat vizita planificata in Spania pentru a participa la reuniunea din aceasta saptamana a Comunitații Politice Europene (CPE) dupa ce a racit, relateaza miercuri, 4 octombrie, Politico.In timpul vizitei pe care urma sa o faca in Granada, Erdogan ar fi trebuit, de asemenea, sa discute despre relațiile bilaterale cu premierul spaniol Pedro Sanchez. Pe plan intern, liderul turc a fost nevoit sa anuleze și o reuniune a Partidului Justiției și Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare.Este pentru a doua oara in acest an cand Erdogan este nevoit sa se retraga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

