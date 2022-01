Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis ca binecunoscuta jurnalista de televiziune Sedef Kabas nu va ramane „nepedepsita” dupa ce a fost arestata pentru ca l-ar fi insultat, scrie The Guardian.

- ''Exista un proverb foarte celebru, potrivit caruia capul incoronat devine mai intelept. Dar vedem ca acest lucru nu este adevarat. Boul nu devine rege intrand in palat, dar palatul devine staul'', a declarat vineri jurnalista, una extrem de cunoscuta in Turcia, in direct pe canalul de televiziune Tele1.Sedef…

