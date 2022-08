Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele rus Vladimir Putin va discuta despre cooperarea militara si tehnica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, in timpul vizitei sale la Soci, in sudul Rusiei, vinerea viitoare, anunta Kremlinul, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Soci (Rusia) pentru o vizita de o zi, pe 5 august. Acolo planuiește sa se intilneasca cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza RBC-Ucraina cu referire la TRT. Erdogan și Putin sint așteptați sa discute despre razboiul din Ucraina și despre alte evoluții…

- Kremlinul mizeaza pe spionajul industrial pentru dezvoltarea Rusiei, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu o mulțime de sanctiuni occidentale din cauza razboiului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Ca si in trecut, una dintre prioritatile in activitatea SVR (serviciile…

- Președintele rus Vladimir Putin ameninta din nou Occidentul cu un conflict militar direct. Kremlinul a avertizat, azi, Occidentul ca exista riscul unor confruntari militare directe, motivul fiind atacurile cibernetice lansate asupra Rusiei și care sunt atribuite in principal Statelor Unite si Ucrainei.…

- Rusia este gata sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus luni presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…