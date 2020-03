Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema, ele trebuie sa-si aduca sprijinul la solutiile politice si umanitare turce in Siria", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Ankara.



Aceste declaratii intervin in timp ce un nou val de migranti incearca sa ajunga in Europa dinspre Turcia, dupa ce aceasta si-a deschis frontiera cu Grecia.



Miercuri,…