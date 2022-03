Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a organizat, vineri, la Moscova, un concert grandios cu zeci de mii de spectatori, pentru a celebra razboiul și anexarea Crimeei și a urcat pe scena cu un discurs halucinant. Propaganda deplasata a Kremlinului se aseamana izbitor cu manifestațiile organizate in Coreea…

- Vladimir Putin s-a dezlanțuit la adresa oligarhilor ruși care traiesc in Occident. Președintele rus spune ca rușii pro-occidentali care critica invazia sa in Ucraina sunt „tradatori de țara”. „Nu ii judec pe cei cu vile in Miami sau pe Riviera Franceza. Sau pe cine nu se poate descurca fara stridii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat, duminica, la telefon, cu Vladimir Putin si a cerut incetarea imediata a focului in Ucraina. “Presedintele Erdogan a subliniat importanta unui armistitiu, a deschiderii coridoarelor umanitare si a unor pasi urgenti pentru semnarea unui acord de pace”,…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…