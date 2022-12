Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim in Turcia - afectata de o inflatie de peste 84- in decurs de un an - urmeaza sa creasca incepand de la 1 ianuarie la 8.500 de lire turcesti net (aproximativ 430 de euro), a treia crestere in acest an, anunta joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Peste 40- dintre turci…

- Banca centrala a Turciei a redus joi ratele dobanzilor cu 150 de puncte de baza, pana la 9%, și a decis sa puna capat ciclului de relaxare a politicii monetare, invocand riscuri crescute de inflație, scrie CNBC.

- Banca centrala a Turciei este așteptata sa reduca ratele cu inca 150 de puncte de baza saptamana viitoare, pana la 9%, și sa opreasca apoi relaxarea, potrivit unui sondaj Reuters realizat vineri, dupa ce președintele Tayyip Erdogan a cerut stimulente in c

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica in urma exploziei din centrul Istanbulului, transmițandu-le condoleanțe celor au pierdut rude sau prieteni in acest incident sangeros și subliniind ca țara noastra este alaturi de poporul turc."Suntem profund intristați de veștile ingrozitoare care vin…

- Banca centrala a Turciei a majorat prognoza de inflație la 65,2% pentru sfarșitul acestui an, de la 60,4% in urma cu trei luni. Vestea buna este ca estimarile arata ca inflația va scadea la 22,3%, anunța guvernatorul Sahap Kavcioglu, citat de Reuters.

- ”Rusia si Turcia ii vor deranja cu siguranta pe unii, iar tarile dezvoltate vor fi mai putin fericite”, a declarat Erdogan. Cei doi lideri s-au retras apoi sa discute in privat. LIVE: Turkiye’s President Erdogan and Russia’s President Putin address the media following their bilateral meeting in Astana…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Erdogan a adaugat ca se astepta ca dobanda de referinta a tarii, in prezent de 12%, sa ajunga la un nivel de o singura cifra pana la sfarsitul acestui an. Confruntat cu problemele economice din ce in ce mai grave, Erdogan a ridiculizat lira sterlina, spunand ca ”a explodat”. Moneda Marii Britanii a…