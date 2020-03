Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat lunii ca ”milioane” de migranti care se duc in Europa dupa deschiderea frontierelor accentueaza presiunile asupra Occidentului, de la care asteapta mai mult sprijin in vederea obtinerii unui armistitiu in Siria, relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca 18.000 de migranți au trecut granița spre Europa, dupa ce țara sa le-a premis sa plece, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Numarul va ajunge la 25.000 pana la 30.000 in zilele urmatoare. Turcia nu mai poate face fața numarului mare de oameni…

- Intr-un articol intitulat „Terorismul lui Erdogan, pe care Occidentul il ignora” din cotidianul londonez Al-Arab, Ali Qassem, un jurnalist sirian cu domiciliul in Tunisia, mustra Occidentul pentru poziția sa fața de președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Jurnalistul susține ca Occidentul, condus…

- Turcia incerca sa determine UE sa puna presiune pe Rusia și Siria prin deschiderea rutei de migrație catre Europa. Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters. In cursul noptii, presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…

- Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli. Fortele siriene si ruse au…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Reuters…