Erbașu construiește un spital de boli infecțioase în Oradea Firma de construcții a lui Erbașu a fost desemnata pentru a construi spitalul de boli infecțioase din Oradea. Valoarea investiției ajunge la 363,6 milioane lei. Noul spital se va intinde pe 4 etaje și va avea minimum 218 paturi pentru spitalizarea continua a pacienților (ce vor putea fi suplimentate la 295 de paturi, in funcție de necesitați). La acestea se adauga 20 de paturi in regim de spitalizare de zi și 11 paturi pentru terapie intensiva, ajungandu-se la un total de minimum 249 de paturi și maximum 326 de paturi. „ Contractul, in valoare de 363,6 milioane lei (fara TVA), finanțat din fonduri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea estimata este de 5.256.258,75 lei, adica peste 1 milion de euro Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 31 ianuarie 2024, ora 10.00. Primaria orasului Techirghiol organizeaza o licitatie publica cu privire la delegarea de gestiune prin concesionare a sistemului de iluminat public din…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

- SC Aquaserv SA, cu sediul pe strada Rezervorului nr. 2, Tulcea a atribuit contractul "CL1 ndash; reabilitarea captarilor din Tulcea si Mahmudia" SC Aquaserv SA, cu sediul pe strada Rezervorului nr. 2, Tulcea a atribuit contractul "CL1 ndash; reabilitarea captarilor din Tulcea si Mahmudia". Valoarea…

- Ministerul Sanatații anunța marți ca a alocat 640 de milioane de lei din PNRR, pentru construirea și dotarea secțiilor de pneumologie și boli infecțioase in cladiri noi, la Spitalul Municipal din Oradea.Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a semnat contractul de finanțare pentru…

- Ofertant castigator este firma Mida Soft Business SRL, controlata de Dumitru Daniel Moruz si Florentina Moruz. Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie obiecte de inventar, consumabile proiect laquo;Reactualizare…

- Ofertant castigator este Fratelli Sports SRL, firma controlata de Bogdan Radu Voina si de Catalin Lucian Geanta. Clubul Sportiv Municipal Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie de articole si echipament de sport", achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la…

- Firma castigatoare este Draft Construct SRL Primaria orasului Techirghiol, judetul Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, ce vizeaza executia lucrarilor de reabilitare, anvelopare si consolidare imobil Primarie Oras Techirghiol ndash; corp C1. Valoarea totala a achizitiei…

- Ai zice ca Aradul o duce cel mai bine daca ar fi sa te iei dupa postarile din ultima luna a primarilor Florin Birta, Calin... The post O luna cu primarii Birta, Bibarț și Fritz: megainvestiții la Oradea, apreciere internaționala la Timișoara, baluri și festivaluri la Arad (10) appeared first on Special…