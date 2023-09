Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (30 de ani) a vorbit inaintea partidei Romania - Israel despre faptul ca fanii vor umple Arena Naționala sambata. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro…

- Jucatorul roman Nicolae Stanciu a fost autorul pasei decisive in victoria obtinuta sambata de echipa sa, Wuhan Three Towns, in etapa a 23-a din campionatul Chinei, potrivit news.ro.Nicolae Stanciu a jucat pe intreg parcursul meciului pe care echipa sa, Wuhan Three Towns, l-a disputat, in deplasare,…

- Eric Bicfalvi (35 de ani) a marcat golul victoriei in Ural - Spartak Moscova, scor 3-2. Formația mijlocașului roman este liderul provizoriu al primei ligi din Rusia. Eric Bicfalvi a ratat primele meciuri ale sezonului din cauza unei accidentari. A revenit in lot, iar astazi a fost introdus in minutul…

- Debutul lui Messi la Inter Miami a fost așteptat de o lume intreaga! Și da, s-a ridicat la inalțimea așteptarilor, reușind sa inscrie golul victoriei pentru echipa patronata de David Beckham. Lionel Messi, campionul cu Argentina in Qatare și de șapte ori caștigator al Balonului de Aur, a intrat in teren…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a marcat din lovitura libera, in minutul 90+4, golul victoriei lui Inter Miami la debutul sau in tricoul echipei americane, ce s-a impus cu 2-1, vineri, la Fort Lauderdale, in fata mexicanilor de la Cruz Azul, in Leagues Cup, transmite AFP.

- Și Florin Prunea i-a criticat pe „tricolorii” care s-au bucurat dupa ce golul marcat de Kosovo, in partida din preliminariile EURO 2024, terminata 0-0, a fost anulat de VAR. Dupa Narcis Drejan, și fostul portar al Generației de Aur s-a declarat dezamagit de modul in care au reacționat Marius Marin,…

- Nicolae Stanciu a avut un mesaj categoric dupa Kosovo – Romania 0-0. Echipa nationala a Romaniei a remizat, la Pristina, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul s-a disputat chiar in ziua in care selecționerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. La finalul partidei, Nicolae…

- Kosovo - Romania, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024 din Germania, este programat, vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul Fadil Vokrri din Pristina, si va fi transmis in direct de Antena 1.Romania a inceput preliminariile pentru Euro 2024 cu doua victorii si isi…