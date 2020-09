Stiri pe aceeasi tema

- Reușita a europarlamentarului de Alba, Victor Negrescu, in plenul Parlamentului European: solicitarea sa de susținere financiara a sectorului creativ-cultural, grav afectat de pandemia de COVID-19, a fost inclusa joi, 17 septembrie, in rezoluția adoptata de Parlamentul European. Vicepreședinte al Comisiei…

- Reprezentanții Guvernului vorbesc tot mai des despre scenariul invațamantului hibrid, in care o parte dintre elevi vor merge la școala, iar alții vor invața online, prin rotație. Dar subiectul este de interes pentru intreaga Uniune Europeana, iar la Bruxelles se pregatesc strategii pentru educație…

- Romania nu a existat in negocierile de la summitul UE in care s-a discutat planul de relansare și a pierdut, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Am plecat cu traista plina de promisiuni și am venit cu ea goala”, spune Negrescu. Acesta explica, printre altele, intr-o postare pe Facebook,…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan, spune ca „acordul la care a ajuns Consiliul European este bun pentru Europa și foarte bun pentru Romania”. „Romania va primi in urmatorii ani mai multe fonduri europene decat a primit oricand pana acum de la Uniunea Europeana, aproape 80 de miliarde de…

- PNL si PSD au transmis, marti, comunicate de presa in care analizeaza din punct de vedere politic acordul de la Bruxelles, privind fondurile europene pe care le-a primit tara noastra, in urma crizei COVID-19.Siegfried Muresan: "Romania va primi in urmatorii ani mai multe fonduri europene decat a primit…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat marti ca, fata de propunerea initiala, cetatenii europeni si Romania pierd prin decizia luata de Consiliul European privind bugetul, prin care se reduc "substantial" sumele pentru dezvoltarea rurala, cercetare, sanatate sau digitalizare, iar, in opinia…

- Acțiuni in sprijinul profesiei de asistent medical ale președintelui OAMGMAMR, Mircea Timofte, in mandatul de președinte al Consiliului European al Asistenților Medicali. Inca de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC), Mircea Timofte, președinte…

- Presedintele PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, s-a intalnit, joi, cu presedintele Klaus Iohannis si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu."Sunt mai multe urgente la nivel european care au o importanta strategica foarte mare pentru Romania si este extrem…