Epopeea roboscanerelor românești din vămi s-a încheiat. Finanțele cumpără altele de afară Ministerul Finanțelor renunța complet la ideea punerii roboscanerelor romanești in vamile patriei și se orienteaza catre altele din strainatate. Birourile vamale de frontiera vor fi dotate in urmatorii ani cu 26 de sisteme de scanare, primele aparate urmand sa fie livrate și montate chiar la inceputul anului viitor. Aceasta masura vine ca parte a unui efort mai larg al Ministerului Finanțelor de a moderniza infrastructura vamala pentru a asigura o gestionare eficienta a frontierelor in interesul securitații naționale și pentru a consolida mecanismele de combatere a contrabandei și fraudei la frontiere.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

