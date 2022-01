Episodul 8: Reforme eșuate și soluții eficiente pentru remedierea situației AFER Acesta este penultimul episod al seriei noastre dedicate unei importante instituții din domeniul transportului feroviar din Romania. Expunem aici cateva concluzii generale și soluții. Daca este sa luam in considerare ultimul deceniu din istoria de aproape 25 de ani a AFER, vom vedea cum fiecare modificare de structura organizatorica, fiecare reorganizare, nu a facut decat sa supraincarce tot mai mult instituția‚ cu diferite posturi de conducere. Rand pe rand, a fost marit numarul de servicii, de directori, au aparut departamentele, iar intr-un final aceste departamente au inceput sa se dubleze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

