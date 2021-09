Stiri pe aceeasi tema

- Scene cu adevarat incredibile au fost filmate in urma cu puțin timp in Constanța, iar persoanele principale sunt doi polițiști. In timp ce se aflau la munca, cei doi s-au intrecut in glume pe seama trecatorilor.

- Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Covasna a declanșat o ancheta dupa ce doi polițiști au avut un limbaj neadecvat la adresa unei femei. Cei doi politisti, aflati in timpul serviciului, au uitat de conduita și li s-a parut amuzant sa-si bata joc de trecatori. Momentele au fost chiar…

- Filmare ireala in județul Covasna. O femeie care circula regulamentar, in calitate de pieton, a fost batjocorita de doi polițiști din cadrul Poliției Romane. Agentul de la volan l-a filmat pe cel din dreapta in momentul in care o batjocorea pe femeie, apoi a intervenit și el. Imaginile au fost publicate…

- Un șofer inconștient și teribilist a devenit "vedeta" la nivel național, dupa ce a fost surprins gonind pe autostrada cu aproape 300 km/h. Potrivit poliției, șoferul a fost inregistrat cu aparatul radar avand o viteza de 288 km/h. Precedentul record de viteza - 276 de kilometri la ora - data din 2018,…

- Imagini senzaționale cu o domnișoara curajoasa care facea baie intr-o zona cu nisipuri mișcatoareEa nu a știut despre ce e vorba insa s-a dus in apropiere de locul unde parea ca se mișca ceva in nisip. Ușor-ușor nisipul a inceput sa o inghita cu totul, fara sa-i puna insa viața in pericol, scrie ro-viral.video.…

- Accidentul a avut loc pe 31 iulie 2021, pe DN7/ E81, in zona dintre localitațile Raul Vadului și Caineni, in județul Valcea, la limita cu Sibiul.Din imagini se poate observa cum șoferul mașinii aflate in fața celui care filma depașește linia continua, intra pe contrasens și tamponeaza frontal violent…

- Imagini șocante au fost publicate de CFR Infrastructura. Camerele video au surprins in data de 3 august un șofer care a forțat barierele de la trecerea la nivel cu calea ferata din satu Pasarea, comuna Branești din județul Ilfov. A trecut in viteza prin bariere, aruncandu-le la zeci d emetri pe linia…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Liviu Varciu face parte din show-ul "Prețul cel bun", care va fi difuzat la Antena 1. Pentru a da vestea prietenilor din mediul online, artista a publicat o imagine de pe platoul de filmare.