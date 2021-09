Epidemiolog român, avertisment tulburător pentru valul 4: Va fi ca un TSUNAMI. Am putea avea 500 de decese pe zi "Ingrijorator este faptul ca dintre toți indicatorii, numarul de decese este cel care crește cel mai repede. Am avut o creștere cu 102% a numarului de decese, saptamana trecuta (13-19 septembrie) fața de saptamana precedenta. Am avut 524, cu o medie de 75 de decese pe zi, fața de saptamana 6-12 septembrie, cand am avut 259 de decese, cu o medie de 37 de decese pe zi. Aici discutam de decesele atribuite in 24 de ore, nu de cele raportate din urma, care ar putea sa distorsioneze curba.Insa este mai mult ca sigur ca decesele raportate in 24 de ore nu sunt toate cele inregistrate, probabil unele se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

