Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul istoriei, pandemiile au fost asociate cu persoanele defavorizate. Dar acum, in multe tari in curs de dezvoltare, coronavirusul a fost importat de clasa bogata care face calatorii de afaceri, de studii sau vacante in China, Euopa sau in alte statiuni de pe intreg mapamondul si a fost raspandit…

- Maatje Benassi, o mama a doi copii și rezervist in cadrul armatei SUA, a devenit ținta adepților de teorii ale conspirației, care o acuza pe nedrept ca a cauzat pandemia de coronavirus. “Teoreticianul” conspirației spune ca femeia a dus boala in China, potrivit CNN Business.

- Fabio Cannavaro (46 de ani), antrenorul celor de la Guangzhou Evergrande, a postat un videoclip pe contul lui de Instagram in care prezinta cum arata China - țara din care a pornit pandemia de coronavirus - la 3 zile dupa ridicarea restricțiilor ce interziceau oamenilor sa iasa pe strazi. „Salutare!…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Mai mult de 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg. Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in…

- Clarvazatoarea Baba Vanga a prezis o izbucnire a „unei boli „uitate” asociate cu cresterea activitatii solare”. Inainte de moartea ei, la 84 de ani in 1996, se spune a Baba Vanga a prezis pandemia coronavirusului, care a inceput in noiembrie anul trecut in China. Aceasta a avertizat: Boala va acoperi…

- Potrivit sursei citate, numai in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, lucru care aduce Spania in postura de a patra țara afectata de pandemia cu COVID-19.Numarul deceselor au determinat Spania sa urce pe locul patru in topul țarilor cele mai grav afectate de pandemia…

- Italia are a doua cea mai imbatranita populație din lume, iar cetațenii sai au o lunga istorie de viața culturala și sociala activa - doi factori pentru rețeta dezastrului in contextul pandemiei de coronavirus. Pe zi ce trece, criza de coronavirus devine din ce in mai grea in Italia. Joi, 19 martie,…