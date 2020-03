Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Iranian al sanatatii a anuntat luni alte 12 decese din cauza infectiei cu noul coronavirus, in timp ce televiziunea de stat a precizat ca printre morti se afla si un membru al consiliului consultativ al liderului suprem, relateaza Radio Free Europe.

- Mohammad Mirmohammadi, unul dintre consilierii ayatollahului Ali Khamenei, a murit intr-un spital din Teheran dupa ce a fost infectat cu coronavirusul Covid-19 anunța Iran News Wire. Inaltul oficial iranian avea 71 de ani. Este primul deces din randul oficialilor de rang inalt din aceasta țara inregistrat…

- Oficialii din domeniul sanatații din statul Washington investigheaza un posibil focar de coronavirus la o unitate de asistența medicala unde doua persoane au fost testate pozitiv cu noul virus, scrie CNN .

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…