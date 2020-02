Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Epidemia de coronavirus izbucnita la bordul navei de croaziera Diamond Princess i-a lovit cel mai greu pe membrii echipajului, care și-au riscat viața pentru a continua sa ii serveasca pe cei peste 2.500 de pasageri, scrie Time. Aproximativ 450 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome

- O proportie de 41% dintre primii 138 de pacienti diagnosticati cu coronavirus intr-un spital din Wuhan, China, ar fi fost infectati chiar in spitalul respectiv, arata un studiu publicat vineri in revista medicala JAMA, potrivit unui articol publicat de medicul Tom Frieden pe site-ul CNN preluat de…

- Bilanțul morților de coronavirus a crescut cu 70 in 24 de ore, ajungand la 563, iar cel al bolnavilor, la 28.018, dupa ce inca 10 persoane au fost confirmate infectate pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, la bordul caruia sunt și 17 romani.E posibil insa ca bilanțul…

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.Spitalul Huoshenshan și o alta instituție medicala,…

