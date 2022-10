Epava avionului dispărut inexplicabil de pe radar, găsită în largul Costa Ricăi - ȘOCANT cine era cu milionarul, la bord Un avion privat de mici dimensiuni cu cinci cetateni germani la bord plus pilotul s-a prabusit sambata in largul Costa Ricai. Echipele de salvare din Costa Rica au descoperit pana in prezent corpul unui adult si al unui copil in apele Marii Caraibilor.Aeronava, un Piaggio P180 Avanti, a disparut de pe radare vineri seara, in drum din Mexic catre Puerto Limon, pe coasta de est a Costa Ricai.Dispariția s-a produs la aproximativ 33 de kilometri de coasta, in drum spre aeroportul Limon, oraș-port de pe coasta Caraibelor din Costa Rica. Aeronava a decolat din Palenque, un oraș mexican popular in randul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

