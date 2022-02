E.ON România estimează pierderi de peste o sută de milioane de euro, din cauza măsurilor impuse de stat E.ON Romania estimeaza ca va avea pierderi de peste 100 de milioane de euro in activitatea de furnizare si distributie de electricitate si gaze, din cauza masurilor luate de autoritatile statului. Pentru activitatea de furnizare, nivelul plafoanelor stabilite de stat in facturi va duce la acumularea unor pierderi estimate la 40-50 de milioane de euro in perioada noiembrie 2021 – martie 2022, chiar daca statul va returna banii promisi pentru compensarea si plafonarea facturilor. Aceasta deoarece, potrivit furnizorului, nivelul plafoanelor este mai mic decat costurile companiei, informeaza Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Romania estimeaza ca va avea pierderi de peste 100 de milioane de euro in activitatea de furnizare si distributie de electricitate si gaze, din cauza masurilor luate de autoritatile statului, potrivit datelor furnizate Agerpres de catre compania energetica. E.On Romania se numara printre furnizorii…

- Nivelurile la care au fost stabilite plafoanele de pret pentru energie si gaze incalca atat directivele europene, cat si Constitutia Romaniei, intrucat ii obliga pe furnizori sa inregistreze pierderi, a afirmat, joi, Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati…

- Companiile din Romania pierd intre 300 si 400 de milioane de euro pe an, din cauza inventarierii gresite a bunurilor, la fiecare laptop "pierdut" paguba fiind de 800 - 1.000 de euro, reiese dintr-o analiza realizata de catre un producator de dispozitive electronice. "Putini manageri stiu,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vrea sa afle cate facturi la energie au fost emise greșit de catre companiile furnizoare. Instituția a trimis un chestionar firmelor din sector și incearca astfel sa faca o centralizare a datelor. ANPC a avut o intalnire cu operatorii economici…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties estimeaza un profit net de 549 de milioane de lei in acest an si venituri de 1,52 miliarde de lei, conform news.ro ”One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de…

- O banca din Regatul Unit a virat, din greșeala, in conturile unor clienți, peste 155 de milioane de euro. Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la banca Santander. Din greșeala a fost depusa suma de 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane…

- Tarifele pentru terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa si mobila din Romania vor scadea, de la 1 ianuarie 2022, cu pana la 22%. Micșorarea de prețuri vine ca ca urmare a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii…