- Au fost plantați peste 15.000 de puieți, numar echivalent cu cel al conturilor E.ON Myline activate de clienți timp de o luna;Terenul se afla in apropiere de Via Transilvanica, traseu turistic la care E.ON a contribuit prin amenajarea a 200 de kilometri; E.ON Energie Romania a finalizat impadurirea…

- Directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovastru, a declarat, in ședința Colegiului Prefectural, ca instituția pe care o reprezinta acorda un interes sporit impaduririi suprafețelor rezultate in urma aplicarii tratamentelor sau despadurite din alte motive, cum ar fi calamitațile naturale.…

- Un barbat din Alba, proprietar de ovine, a fost obligat de instanța de judecata sa plateasca daune unei societați comerciale dupa ce oile sale au distrus aproape 8 hectare de teren agricol ce aparținea firmei in cauza. Mai exact, firma deținea in 2019 un teren agrar de aproximativ 30 de hectare, in…

- Patru persoane care locuiesc in satul Livadea, din comuna prahoveana Varbilau, au fost evacuate preventiv din locuințe, marți, deoarece in zona este pericol de alunecare de teren, care se manifesta pe o falie de 5 hectare. Potrivit ISU Prahova, o alunecare de teren poate pune in pericol trei…

- Potrivit fostului primar al localitatii Baraganu, limita stabilita in 2010 modifica limitele cu 166 de hectare ndash; izlazuri comunale ale saturilor Baraganu si Lanurile. La randul sau, Grecu Dorin Sasu, directorul Oficiului de Cadastri si Publicitate Imobiliara OCPI Constanta, a declarat: "Oficiul…

- Cu sprijinul Direcției Silvice Suceava, Delgaz Grid a demarat o campanie de impadurire a doua hectare de teren de la Putna. Compania a transmis, printr-un comunicat, ca vor fi plantați aproximativ 7.000 de puieți de molid și larice, pe un teren situat la o altitudine de 780 de metri, pe un versant vestic.…

- E.ON le propune clienților sa acționeze ecologic prin acțiuni simple de protejare a mediului;Clienții sunt incurajați sa iși activeze conturile E.ON Myline unde pot opta pentru factura electronica, reducand astfel consumul de hartie;Cei care iși activeaza conturile in perioada 22 aprilie -21 mai sunt…

- La nivelul judetului Dolj au fost identificate 4.278 hectare de teren ce se preteaza a fi impadurite, dintre care 1.803 hectare se afla in domeniul public si 2.475 ha in proprietatea mai multor persoane fizice, informeaza Prefectura Dolj, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul…