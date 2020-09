E.ON Energie Romania a sustinut amenajarea in judetul Sibiu a 100 de kilometri din Via Transilvanica.

Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum poate știi deja, ne-am propus sa parcurgem toți cei aproximativ 136 de kilometri ai traseului Via Transilvanica de pe raza județului Suceava.Am imparțit aventura noastra in șase parți... și jumatate (ca vrem neaparat sa mergem pana la ieșirea din județ): Putna - Sucevița, Sucevița - Vatra ...

- Realizarea aplicației vine in contextul parteneriatului dintre Endava și Tașuleasa Social, demarat in 2018, cand specialiștii Endava au dezvoltat platforma online pentru Via Transilvanica. Odata cu lansarea aplicației, Via Transilvanica a inaugurat cele mai noi tronsoane, din județele Mureș și Harghita,…

- De la Putna pana la Poiana Stampei, la ieșirea din județ. Pe jos!Asta ne-am propus și deja, cand iți scriu aceste randuri, am parcurs mai bine de jumatate din traseu.E vorba despre Via Transilvanica, drumul care strabate Romania, de la nord la sud, de la Manastirea Putna pana tocmai la Dunare, la ...

- Albina este un mic sat din componenta comunei Mosnita Noua, aflata la 14 kilometri de Timisoara si la trei kilometri de raul Timis. Acesta a luat fiinta prin colonizarea de catre bostinarii din judetul Sibiu.

- Cum arata cel mai tanar drumeț de pe Via Transilvanica? Ei bine, are 10 ani și se numește Tania. Copila, impreuna cu tatal sau, strabate zilnic in jur de 20 de kilometri. „Cand satul se trezește timid, ea este deja pe traseu. Nu ii plac urcarile, dar spune ca merita pentru peisajele și fraguțele de…

- Unul dintre cele mai mari proiecte pentru drumetii din Romania, "Via Transilvanica", ce va cuprinde un traseu de circa 1.000 de kilometri, de la Putna pana la Drobeta Turnu Severin, va pune in valoare si reteaua de trasee Colinele Transilvaniei, infiintata de mai multi ani in zona satelor sasesti…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 iunie, in cadrul unei ședințe ordinare de lucru, participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea proiectului ”Via Transilvanica” (”Calea Transilvaniei”) realizat de Asociația Tasuleasa Social, precum și inființarea traseului tematic “Via Transilvanica” pe raza…

- Celor carora le place sa calatoreasca, au colindat deja potecile țarii. Știm, insa ca nu exista in Romania un circuit care sa ne incurajeze sa il parcurgem altfel decat cu mașina. Tașuleasa Social și-a propus sa amenajeze un drum care va porni de la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare, va strabate…