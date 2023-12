Enola Day – Arad, joi, 21 Decembrie, 1989…

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de introducere a canalizarii in Sanleani, prin alipirea unei conducte de cea existenta in cartierul aradean Gradiște, au lasat adevarate tranșee in localitate, spre... The post Tranșee in Sanleani, in urma lucrarilor de canalizare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Urmaresc filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan. Un film de trei ore despre Julius Robert Oppenheimer, ”tatal bombei atomice”, unul dintre filmele care va lua... The post Enola Day – Evreul din noi și evreul din ei in Hora Agadati appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii Biroului de Ordine Publica au fost sesizați, in seara zilei de 13 noiembrie a.c., despre un incident la un motel de... The post A facut scandal la un motel din Gradiște și a ajuns direct la inchisoare. Pentru ce era urmarit barbatul appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un aradean din Germania, cu care ma aflu in contact virtual zilnic, comenteaza la un articol despre Rudolf Wittmann, aparut nu de mult pe Special... The post Enola Day – De ce ne e așa o jena cu Rudi Wittmann? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Lucrarile de alipire a viitoarei canalizari din Livada cu cea existenta din cartierul Gradiște se apropie de final, cel puțin pe raza municipiului Arad. La... The post Lucrarile din Gradiște pentru canalizarea din Livada ar urma sa fie finalizate in 7 zile appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- O femeie și un barbat au fost loviți de un autoturism, in aceasta dimineața, pe strada Petru Rareș, la ieșire din cartierul Gradiște, in zona... The post O femeie și un barbat loviți de un autoturism la ieșire din cartierul Gradiște. Femeia a decedat appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Doi pietoni au fost loviți de un autoturism, in aceasta dimineața, pe strada Petru Rareș, la ieșire din cartierul Gradiște, in zona cimitirului, anunța Serviciul... The post Doi pietoni loviți de un autoturism la ieșire din cartierul Gradiște. Unul dintre ei este in stare grava appeared first on Special…

- Un comentator al uneia dintre ultimele mele „excursii” jurnalistice in situația, vorba vine, politica locala, este de parere ca oamenii sunt de vina. Mai precis,... The post Enola Day – Metafizica imposturii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .