- Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24 despre Florin Cițu. „E laș, oportunist, fripturist și are probleme grave de caracter. Enerveaza 95% dintre romani inainte sa deschida gura”, spune gazetarul despre liderul PNL. CTP se arata dezamagit de premierul demis, in ciuda faptului ca…

- ,,Chiar inaintea valului 3, coordonarea pandemiei a fost preluata exclusiv politic. Acest plan de reziliența a fost gandit de doamna Andreea Moldovan și dat afara de primul-ministru impreuna cu Vlad Voiculescu. Acest plan a fost aruncat pe geam odata cu doamna Andreea Moldovan. De aceea, soluția mult…

- Municipiul Craiova a primit, la ultima alocare de bani a Guvernului interimar Florin Cîtu, zero lei, 80% din bani fiind dati pentru administratiile liberale, a declarat Primarul Craiovei, social-democrata Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca este pentru prima oara în istorie când…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Romania are nevoie de un nou Guvern! Romania are nevoie urgent de un nou Guvern! Un guvern format din oameni care pun interesul național mai presus de interesul politic. Romania are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist,…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca toate jocurile politice facute de președintele Klaus Iohannis au fost ”proaste” și nu se așteapta ca ulterior demiterii guvernului Cițu sa vina cu o varianta mai buna. ”Ma bucur ca a castigat Citu, nu-l mai suportam pe Orban. Am vazut ca se jeluieste,…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, vineri seara, ca Florin Citu are o atitudine „respingatoare” si „lipsita de empatie” care afecteaza grav scorul electoral al PNL si increderea romanilor in puterea executiva.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de parere ca premierul Florin Cițu nu va avea de pierdut in competiția pentru șefia PNL din cauza episodului din urma cu 20 de ani, cand a fost prins baut la volan, in SUA, in perioada in care era student. CTP a declarat vineri seara, la Digi 24, ca aceasta greșeala…