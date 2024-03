Stiri pe aceeasi tema

- Primavara incepe cu Targul Imobiliar Timișoara TIT, la care sunteți așteptați in weekendul 16-17 martie, la Iulius Congress Hall. Organizatorii acestui eveniment va invita sa transmiteți daca sunteți interesați sa participați la un seminar Q&A pe teme imobiliare, respectiv la unul despre energia regenerabila.

- „In data de 12 februarie 2024, Consiliul de Administratie al Electrica l-a ales pe dl. Dumitru Chirița in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada incepand cu data de 12 februarie 2024 și pana la data de 31 decembrie 2024”, arata un anunț publicat de Electrica SA la Bursa…

- Ministerul Energiei, condus de ministrul liberal Sebastian Burduja, va acorda companiilor romanești 815 milioane euro pentru producerea de electricitate din surse regenerabile. Sprijinul acordat este sub forma de grant de maxim 20 milioane euro per solicitant. Beneficiarii trebuie sa instaleze echipamente…

- Grupul elen PPC, care in 2023 a devenit oficial proprietarul tuturor companiilor Enel din Romania, estimeaza ca cererea de energie electrica a Romaniei va creste cu 10% pana in 2030. Sunt necesare investitii suplimentare in surse curate de energie, pentru

- Massimiliano Allegri a devenit al treilea antrenor din istorie care a atins borna de 300 de victorii in campionatul de fotbal al Italiei, dupa Giovanni Trapattoni si Nereo Rocco, informeaza mass-media italiana. Allegri (56 de ani) a reusit aceasta performanta duminica seara, cind echipa sa, Juventus…

- Cu doar cateva ore inainte de trecerea in noul an, ne aducem aminte de scrierile istoricului militar Alesandru Dutu care a adus in atenție marturii tulburatoare ale militarilor romani care au sarbatorit Revelionul pe frontul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Anul 1941 ii gasește pe romani in Crimeea,…

- Grupul bancar olandez ING Groep NV va opri pana in 2040 finantarea in domeniul explorarii si productiei petrolului si gazelor naturale si va tripla noile credite pentru energia regenerabila.