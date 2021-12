”Endesa, prin intermediul diviziei producatoare de energie regenerabila, Enel Green Power Espana (EGPE), a inceput constructia proiectului Campillo Wind Cluster, care consta in trei centrale eoliene pe care compania le construieste intre orasele Campillo de Altobuey si Enguidanos, din provincia Cuenca. Endesa va investi aproximativ 256 de milioane de euro pentru a construi aceste trei centrale eoliene si va angaja aproximativ 350 de localnici, in concordanta cu planul Shared Value Creation, pe care filiala producatoare de energie regenerabila, EGPE, il aplica in constructia tuturor proiectelor…