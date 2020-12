Stiri pe aceeasi tema

- Mastercard este partener al Asociației pentru Promovarea Performanței in Educație (APPE), pentru al șaptelea an consecutiv, in cadrul programului de Educație Financiara in invațamantul preuniversitar din Romania. Anul aceesta, compania a contribuit la digitalizarea manualelor dedicate, pentru a le…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, prin consens, rezolutia bienala intitulata "Cooperarea dintre Organizatia Natiunilor Unite si Organizatia de Cooperare Economica la Marea Neagra". Proiectul rezolutiei a fost introdus, in cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Adunarii Generale, de catre Romania,…

- Digitalizarea trebuie sa fie asumata politic cu toate riscurile ei, a afirmat, vineri, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru, care a subliniat necesitatea testarii capabilitatilor si competentelor de educatie digitala ale profesorilor. "Ce am sesizat noi este…

- Compania Moldcell, parte a CG Corp Global, și Organizația Națiunilor Unite in Moldova, au semnat un Memorandum de Ințelegere pentru a contribui la implementarea și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) in Republica Moldova. Moldcell este prima companie privata care a semnat acest Memorandum…

- Secretarul de stat Iulian Octavian STANA a participat in data de 20 octombrie 2020, la reuniunea virtuala de evaluare a Grupului de experți privind Evaluarea Performanțelor de Mediu (EPR) din cadrul Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE), pentru proiectul de document privind Cea de-a Treia Evaluare…

- ”Enel Finance International NV, compania de finantare inregistrata in Olanda controlata de Enel SpA, a lansat o transa de obligatiuni 'asociate cu obiectivele de sustenabilitate' pentru investitorii institutionali de pe piata lirei sterline in valoare totala de 500 de milioane de lire sterline, echivalentul…

- Pentru ca inca nu par a fi suficiente statii de incarcare electrice in Romania multi proprietari de vehicule se gandesc deja sa aiba propriile statii. Este o idee buna si vom explica in cele ce urmeaza de ce. Instalarea unei stații de incarcare a vehiculelor electrice la domiciliu are avantaje ecologice,…