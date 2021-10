Femeile cu endometrioza nediagnosticata vor avea dificultați in a ramane insarcinate fara fertilizare in vitro (FIV), potrivit unui studiu recent. In urma unui studiu pe care l-a condus, dr. Katrina Moss, cercetator la UQ School of Public Health, Australia, spune ca femeile a caror endometrioza nu a fost identificata decat dupa ce au inceput tratamentul de fertilitate au ajuns sa faca mai multe cicluri la rand, tratament nerecomandat, și s-au aflat, cel mai adesea, in postura de a nu mai putea face copii. „Prin contrast, studiul nostru a constatat ca femeile care au fost diagnosticate cu endometrioza…