- Endesa, prin intermediul companiei de energie regenerabila Enel Green Power Espana (EGPE), a anuntat marti ca a finalizat constructia a doua centrale solare in Spania, Las Corchas si Los Naranjos, cu o capacitate de 100 MW in total, investitie de 70 de milioane de euro, potrivit news.ro. ”Endesa,…

- ”Endesa, prin filiala sa de generare a energiei din surse regenerabile Enel Green Power Espana (EGPE), a finalizat constructia centralei fotovoltaice Augusto, situate in Badajoz, in provincia Extremadura. Centrala fotovoltaica, cu o capacitate de 49,91 MW, in care Endesa a investit 35 de milioane de…

- Volvo este hotarat sa devina un brand 100% electric in urmatorul deceniu. Compania vrea ca jumatate din vanzari sa fie reprezentate de vehicule electrice in urmatorii 5 ani, iar cealalta jumatate sa fie in dreptul hibrizilor. Pentru atingerea acestor obiective, constructorul a anunțat inceperea producției…

- Vanatoarea de locuri in care soarele straluceste si vantul sufla cu putere. Giganții energetici care au mizat pe energie regenerabila valoreaza mai mult decat coloșii petrolului Patru mari companii, Enel, Iberdrola, NextEra Energy si Orsted, au mizat pe investitiile in active din sectorul energiei regenerabile…

- Vanatoarea globala de locuri in care soarele straluceste si vantul sufla cu putere. Giganții energetici care au mizat pe energie regenerabila valoreaza mai mult decat coloșii petrolului Patru mari companii, Enel, Iberdrola, NextEra Energy si Orsted, au mizat pe investitiile in active din sectorul energiei…

- Energia va fi generata de parcul eolian TICO de 179,9 MW, situat in provincia spaniola Zaragoza, iar Enel Green Power va fi „Green Enabler” pentru Novartis, sprijinind compania in eforturile sale pentru sustenabilitatea ecologica. In Romania, Novartis detine pe piata locala fabrica Sandoz din Targu-Mures.…

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat vineri ca a modernizat si a pus in functiune in aceasta saptamana statia de 110kV aferenta hidrocentralei Bradisor, investitie de 5,4 milioane lei, anunța news.ro.”In acesta saptamana Hidroelectrica…

- Compania de servicii de transport a aratat ca va pastra participatia majoritara la Uber Freight si va folosi fondurile pentru dezvoltarea platformei sale de logistica si pentru cresterea inovatiilor. Spre deosebire de aplicatia pentru serviciile de transport si serviciul de livrare a mancarii, Uber…