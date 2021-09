Primarul liberal care a criticat tabăra Cîțu anunță că ar putea face o plângere penală

„În perioada pandemiei, în care Gheorghe Flutur a fost atacat foarte mult, am fost singurul care am spus că nu e normal să nu luăm apărarea domnului Flutur. Acum, după ce am avut îndrăzneala să mă opun, acum am fost… [citeste mai departe]