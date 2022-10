Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea a fost nașa de botez pentru o fetița ieri, 8 octombrie. Vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini emoționante din cadrul evenimentului. Cum s-a distrat indragita actrița, dar și ce ținuta a ales sa poarte pentru o zi atat de speciala.

- Iulia Albu a pastrat mereu puțina discreție atunci cand a venit vorba despre viața ei personala, insa acum, vedeta a oferit detalii despre viața de familie și a dezvaluit cum se ințelege iubitul ei cu Mikaela. Cum iși educa criticul de moda fiica.

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica Jr., a inceput o noua etapa din viața ei. Adolescenta este o mandrie pentru parinții ei, iar mama sa este in culmea fericirii ori de cate ori aceasta are o noua reușita. Recent, vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de fiica ei și a…

- “Poate fata”, dupa cum spune și o melodie mai veche a artistei! Anda Adam și-a indeplinit visul și are propriul parfum, mai are in plan sa lanseze o linie de make-up, iar pe plan personal urmeaza cat de curand sa se recasatoreasca cu Yosif Eudor Mohaci. Cand vor ajunge exact la Starea Civila știe doar…

- Anda Adam și-a refacut viața dupa divorț și este mai fericita ca niciodata. Logodnicul vedetei nu locuiește in Romania, ci sta mai mult in Elveția, acolo unde deține mai multe afaceri. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii. Fiica ei, Evelin, iși mai dorește un frațior și…

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- Ieri, 11 august, Nicole Cherry a fost nașa de botez. Artista impreuna cu soțul ei, Florin Popa, l-au creștinat pe fiul Larisei Udila, care totodata a implinit și un an. Vedeta a facut furori in ținutele pe care ales sa le poarte și toate privirile au fost ațintite asupra ei și a finei sale, Larisa Udila.…

- Raluca Badulescu iși surprinde din nou fanii. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!”, in varsta de 40 de ani, a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios, la nici trei luni de la desparțirea de Florin Stamin. Vedeta de la Kanal D a confirmat ca traiește o noua poveste de dragoste, alaturi de altcineva,…