Emoţii la Sibiu, din cauza unui avion. L-au redirecţionat imediat către Bucureşti Un avion ce venea de la Munchen si care ar fi trebuit sa aterizeze la Sibiu a fost deviat spre București. Din cauza ceții asociate cu vizibilitate redusa, de maxim 200 de metri, zborul ce trebuia sa aterizeze sambata la ora 23.40 a fost redirectionat catre Capitala. Astfel, a fost anulat zborul programat pentru plecare […]

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

