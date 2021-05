Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri extinderea pe intreg teritoriul metropolitan a masurilor de lupta impotriva COVID-19 si inchiderea scolilor pentru trei saptamani, in incercarea de a opri al treilea val al bolii, comenteaza AFP. Aceste reguli pentru intreg teritoriul prevad…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu premierul spaniol Pedro Sanchez in primul lor summit bilateral, consacrat semnarii unui acord privind recunoasterea dublei cetatenii, dar si discutiilor privind criza cauzata de COVID-19 si 'pasaportul de vaccinare' european, comenteaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind "autonomia strategica europeana" in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters. "Cred in NATO", a spus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind "autonomia strategica europeana" in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Cred in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron indeamna, in cadrul summitului online G5 Sahel de la N'Djamena, la ”decapitarea” gruparilor jihadiste asociate Al-Qaida in regiune, Grupul de Sustinere a Islamului si Musulmanilor (GSIM) si gruparea islamista Macina, ”a caror ierarhie continua sa alimenteze agenda…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au pledat luni, in cursul unei discutii telefonice, pentru "o stransa cooperare bilaterala si multilaterala" in fata pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor climatice, potrivit unui comunicat al vicepresedintiei…

- Rusia a declarat persona non grata trei diplomați din Suedia, Polonia și Germania, care au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalnii pe 23 ianuarie, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS. Suedia respinge acuzațiile. Șeful diplomației europene, Josep Borrell,…