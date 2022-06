Emmanuel Macron îşi joacă majoritatea în turul doi al alegerilor parlamentare din Franța Francezii voteaza duminica in al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare, al caror rezultat va determina marja de manevra a presedintelui Emmanuel Macron pentru urmatorii cinci ani impotriva unei stangi pregatita de lupta, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Francezii merg duminica la vot pentru turul al doilea al alegerilor legislative, al caror rezultat va creiona marja de manevra a presedintelui reales Emmanuel Macron pentru urmatorii 5 ani, impotriva unei stangi unite gata sa lupte, comenteaza AFP, preluata de Agerpres.

