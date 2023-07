Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate pana acum in Franța, pe parcursul a cinci nopți de haos și proteste violente in care rasculații au incendiat mașini, au distrus cladiri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Nahel, tanarul ucis de polițiști la inceputul saptamanii, a fost inmormantat discret,…

- Poliția Capitalei anunța joi ca a fost declanșata cercetarea disciplinara fața de doi polițiști din cadrul Brigazii Rutiere care au fost prinși in flagrant luand mita.Poliția Capitalei a anunțat, despre cei doi polițiști din cadrul DGPMB vizați de o ancheta privind fapte de corupție, ca s-a dispus…

- Fortele de ordine din Bucuresti intervin, miercuri, dupa ce doua persoane s-au urcat pe acoperisul unui imobil din Sectorul 3, iar la fata locului se deplaseaza si negociatori.”La data de 19 aprilie 2023, in jurul orei 17.30, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia…

- „Jandarmeria Capitalei și celelalte instituții iau masuri pentru deplasarea in condiții de siguranța a suporterior. Activitatea este in dinamica. Vom reveni cu precizari punctuale referitoare la evenimente. Masurile pe care le luam sunt pentru prevenirea orcaror situații. Sunt forțe suficiente pentru…

- Astazi, 17 aprilie 2023, in jurul orei 22.00, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 9 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un centru comercial din Sectorul 2, ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris, scrie Mediafax.Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ…

- Violențe in Irlanda de Nord, dupa decenii de pace. Zeci de tineri mascați au atacat o mașina de poliție cu mai multe coctailuri Molotov. Incidentul vine in condițiile in care Joe Biden este așteptat astazi in Irlanda de Nord, de unde va merge apoi și in Irlanda. Marți dimineața, zeci de politisti si…

- Zeci de politisti si vehicule ale serviciilor secrete au descins marti dimineata la Belfast, in Irlanda de Nord, intr-o operatiune majora de securitate inaintea vizitei presedintelui american Joe Biden, relateaza PA Media/dpa.Avionul Air Force One va ateriza pe aeroportul international din Belfast…